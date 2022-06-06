Шамиль Тарпищев анонсировал выход своей книги о спортивной психологии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев представил в заключительный день VIII Книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве свою новую книгу под названием «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии».

Автор подробно рассказал о книге и ответил на вопросы публики, касавшиеся как самой книги, так и ситуации с российским теннисом. Функционер поведал о нюансах и специфике подготовки теннисистов в России, а также о новых методиках, основанных на психотипах спортсменов.

«Конечно, такие встречи очень полезны, обязательно требуется обратная связь, получив которую, можно двигаться дальше, анализировать реакцию, делать выводы. Я рад, что сегодня у нас была такая возможность», – приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.