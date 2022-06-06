Глава Федерации тенниса России озвучил возможный срок отстранения российских спортсменов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев озвучил возможный срок отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Это не прогнозируемо, ведь мы не можем предполагать, сколько будет продолжаться такая общеполитическая ситуация в мире, связанная с ситуацией на Украине. Думаю, это может продолжаться года три – с точки зрения отношения к нам везде. Всё зависит от многих течений, которые всё время меняются.

Могу сказать, что в спортивном мире, который всю жизнь проповедовал, что спорт вне политики, вероятность сохранить хорошие отношения очень высока. На примере тенниса я могу сказать – никто же не отказался играть с нашими спортсменами на корте. И все играют, в отличие от футбола и хоккея», – приводит слова Тарпищева издание «РИА Новости Спорт».