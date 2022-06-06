Даниил Медведев одним эмодзи описал свои фото с пресс-конференции в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фотографии с пресс-конференции, посвящённой старту травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Медведев стал первым сеяным на этом турнире. Благодаря высокому номеру посева он пропустит первый круг, а во втором его соперником станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.

Снимки с пресс-конференции Медведев описал одним эмодзи – «медведь».

Фото: из социальных сетей Даниила Медведева

Фото: из социальных сетей Даниила Медведева

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.

Ранее Медведев провёл в Хертогенбосхе открытый мастер-класс для детей: