Даниил Медведев одним эмодзи описал свои фото с пресс-конференции в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фотографии с пресс-конференции, посвящённой старту травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
Медведев стал первым сеяным на этом турнире. Благодаря высокому номеру посева он пропустит первый круг, а во втором его соперником станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.
Снимки с пресс-конференции Медведев описал одним эмодзи – «медведь».
Фото: из социальных сетей Даниила Медведева
Фото: из социальных сетей Даниила Медведева
Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.
Ранее Медведев провёл в Хертогенбосхе открытый мастер-класс для детей:
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