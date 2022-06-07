«Она коварна». Ига Свёнтек объяснила, почему ей нравится играть на траве

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, в минувшую субботу, 4 июня, во второй раз победившая на Открытом чемпионате Франции, поделилась ожиданиями от стартовавшего сезона травяных турниров.

«Мой тренер считает, что я способна чаще побеждать на траве. Хотя я пока не уверена в этом. Но мне бы хотелось выиграть ещё один или два матча (Свёнтек не проигрывала 35 матчей подряд. Полька повторила рекорд американки Винус Уильямс, это лучший результат в XXI веке. – Прим. «Чемпионата»). По правде сказать, трава коварна. Хотя мне нравится та часть сезона, от которой у меня нет ожиданий. Это освежает», – приводит слова спортсменки издание The Guardian.

Ранее в интервью Свёнтек объяснила, почему у неё было крайне мало шансов стать суперзвездой тенниса.