«Она коварна». Ига Свёнтек объяснила, почему ей нравится играть на траве
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, в минувшую субботу, 4 июня, во второй раз победившая на Открытом чемпионате Франции, поделилась ожиданиями от стартовавшего сезона травяных турниров.
«Мой тренер считает, что я способна чаще побеждать на траве. Хотя я пока не уверена в этом. Но мне бы хотелось выиграть ещё один или два матча (Свёнтек не проигрывала 35 матчей подряд. Полька повторила рекорд американки Винус Уильямс, это лучший результат в XXI веке. – Прим. «Чемпионата»). По правде сказать, трава коварна. Хотя мне нравится та часть сезона, от которой у меня нет ожиданий. Это освежает», – приводит слова спортсменки издание The Guardian.
Ранее в интервью Свёнтек объяснила, почему у неё было крайне мало шансов стать суперзвездой тенниса.
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