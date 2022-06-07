Стали известны сроки восстановления Александра Зверева, сильно травмировавшегося на «РГ»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, который получил сильную травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем, пропустит от шести до восьми недель. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Напомним, во втором сете встречи с Надалем при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он досрочно завершает поединок. Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 Rt). Рафаэль впоследствии выиграл и финал, победив Каспера Рууда.

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