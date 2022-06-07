Надаль: у Джоковича больше всего шансов взять максимум ТБШ. У него нет физических проблем
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль порассуждал на тему того, кто завоюет наибольшее количество титулов на ТБШ. У лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича 20 титулов на мэйджорах, как и у бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.
«Понятно, что Новак находится в более выгодном положении, чтобы выиграть больше всего «Больших шлемов», потому что у него нет физических проблем и он находится на таком же уровне [что и я]. Роджер тот, кто он есть, но ясно, что он давно не играет. Хотя от него всегда нужно ожидать чего-то особенного», — приводит слова Надаля Marca.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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