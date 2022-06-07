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Рафаэль Надаль: так сильно превозносить Алькараса — это неуважение ко мне? Не знаю

Рафаэль Надаль: так сильно превозносить Алькараса — это неуважение ко мне? Не знаю
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о том, что с ним часто сравнивают шестого номера рейтинга ATP, другого испанца Карлоса Алькараса. В сезоне-2022 Алькарас выиграл уже четыре турнира, в том числе два «Мастерса».

«Он новое лицо, которое приносит много позитива. И я понимаю, что вам как-то пришлось сделать эту раскрутку.
У меня свой путь, и я уже в возрасте. Как простой зритель я очень рад, что в нашей стране есть такой хороший игрок, как Карлос. Я не знаю, можно ли сказать, что так сильно превозносить его — это неуважение ко мне», — приводит слова Надаля Marca.

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