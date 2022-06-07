Надаль – о возможном окончании карьеры: я не боюсь жизни без тенниса

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, 5 июня одержавший 14-ю победу на Открытом чемпионате Франции, высказался о том, как ему видится жизнь без тенниса.

«Я представляю это так же, как много раз в моей карьере, когда мне приходилось месяцами не участвовать в соревнованиях из-за травм. Я всегда был счастлив вне тенниса, это не то, что заставляет меня терять сон или бояться. Я много раз говорил, что не боюсь своей жизни после ухода из спорта. У меня есть и всегда было много вещей, которые делают меня счастливым помимо тенниса», — приводит слова Надаля Marca.

Напомним, на пути к титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: Феликса Оже-Альяссима (9), Новака Джоковича (1), Александра Зверева (3) и Каспера Рууда (8).

Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Роллан Гаррос».