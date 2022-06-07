Энди Маррей прокомментировал 14-й титул Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал то, что 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль в минувшие выходные завоевал свой 14-й титул на Открытом чемпионате Франции.

«Выиграть 14 турниров «Большого шлема» в одном месте — это невероятно. Едва ли в туре найдутся игроки, которые получат возможность сыграть на «Ролан Гаррос» 14 раз, не говоря уже о том, чтобы выиграть его», — приводит слова Маррея Daily Express.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43,6 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: