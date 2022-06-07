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Энди Маррей оценил шансы Карлоса Алькараса повторить рекорд Надаля на «Ролан Гаррос»

Энди Маррей оценил шансы Карлоса Алькараса повторить рекорд Надаля на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, сможет ли шестой номер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас повторить рекорд 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции.

«Алькарасу сейчас 19 лет, поэтому ему придётся выигрывать его каждый раз, чтобы добиться этого. Я просто не вижу, как это может произойти», — приводит слова Маррея Daily Express.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43,6 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

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