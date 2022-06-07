Энди Маррей оценил шансы Карлоса Алькараса повторить рекорд Надаля на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, сможет ли шестой номер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас повторить рекорд 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции.

«Алькарасу сейчас 19 лет, поэтому ему придётся выигрывать его каждый раз, чтобы добиться этого. Я просто не вижу, как это может произойти», — приводит слова Маррея Daily Express.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43,6 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: