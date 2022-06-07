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Рафаэль Надаль объяснил, как ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» с травмированной стопой

Рафаэль Надаль объяснил, как ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» с травмированной стопой
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, как ему удалось одержать победу на Открытом чемпионате Франции, несмотря на то что пришлось выступать с травмой стопы.

«Мне удалённо (посредством уколов. — Прим. «Чемпионата») блокировали чувствительные нервы. Если двигательные нервы немеют, двигать ногой не получится. Это тоже не точная наука, потому что бывают дни, когда онемение спадает.

К примеру, в финале у меня затекли пальцы на ногах и я стал хуже себя чувствовать, а контролировать свою лодыжку надо. Я продолжал контролировать её достаточно, чтобы быть в состоянии выступать», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

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Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:

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