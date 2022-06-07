Серена Уильямс коротко прокомментировала 14-ю победу Надаля на «Ролан Гаррос»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала в социальных сетях победу испанца Рафаэля Надаля (4) на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

Напомним, в финальном матче соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (6) и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Рафа!!! Отличная работа!» – написала Уильямс.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43,6 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).