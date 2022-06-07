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Король Испании Филипп VI: Надаль — повелитель теннисного мира

Король Испании Филипп VI: Надаль — повелитель теннисного мира
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Король Испании Филипп VI, посетивший финал Открытого чемпионата Франции – 2022 между норвежцем Каспером Руудом (6) и испанцем Рафаэлем Надалем (4), окрестил последнего «величайшим спортсменом в истории страны».

«Рафа, без сомнений, величайший спортсмен в истории Испании. После матча я поблагодарил его. Испания должна помнить о нём ещё долгие годы. Надаль – король «Ролан Гаррос» и всего теннисного мира», – приводит слова Филиппа издание Tennis World USA.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43,6 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

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