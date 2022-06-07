Карлос Алькарас отметил открытие уличного рисунка в свою честь

Седьмая ракетка мира и победитель двух турниров серии «Мастерс» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фотографии с открытия уличного рисунка со своим изображением.
«Огромное спасибо за такой подарок! Меня он очень порадовал», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
На минувшем Открытом чемпионате Франции 2022 года 19-летний Карлос Алькарас дошёл до четвертьфинала. Испанец обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро (140), соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа (43), американца Себастьяна Корду (38) и россиянина Карена Хачанова (23), после чего уступил третьей ракетке мира немцу Александру Звереву. Триумфатором же соревнований стал легендарный Рафаэль Надаль, в 14-й раз победивший на «Ролан Гаррос».
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