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Матс Виландер: Рафаэль Надаль играет интереснее, чем Федерер и Джокович

Матс Виландер: Рафаэль Надаль играет интереснее, чем Федерер и Джокович
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер заявил, что ему интереснее наблюдать за игрой 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, чем за теннисом в исполнении Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 титулов на мэйджорах.

«Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится наблюдать за его игрой. Мы видим, что он доверяет своему выбору вариантов больше, чем когда ему было 22 или 23 года. Я нахожу его теннис более увлекательным, чем теннис Роджера или Новака

В случае с Роджером всё кажется лёгким. Это просто и эстетично. Рафа иной: его истинная личность проявляется, когда он бьёт ракеткой по мячу. Да, начальная и конечная фазы движения не такие плавные, как у Роджера. Но контакт с мячом такой чистый, его прикосновение к мячу такое необыкновенное, что меня это поражает», — приводит слова Виландера Eurosport, ссылаясь на L'Equipe.

«Буду бороться, чтобы всё продолжилось». Вспоминаем великий путь Надаля в теннисе «Буду бороться, чтобы всё продолжилось». Вспоминаем великий путь Надаля в теннисе

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:

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