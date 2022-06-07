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Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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Завершился матч первого круга травяного турнира серии WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка Анна Блинкова (120) встретилась с бельгийкой Гретье Миннен (88).

Победу со счётом 2:6, 6:1, 6:4 одержала Блинкова. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Блинкова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Миннен также два эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований Блинкова встретится с победительницей матча между соотечественницей Вероникой Кудерметовой (24) и француженкой Леолией Жанжан (138). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является американка Элисон Риске (40).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 11:10 МСК
Анна Блинкова
120
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 4
         
Гретье Миннен
88
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Комментарии
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