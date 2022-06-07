Эмма Радукану выступит на американском турнире в августе

11-я ракетка мира и победительница US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что выступит на харде в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа.

«Рада сообщить, что этим летом я отправлюсь в Вашингтон, чтобы сыграть на турнире. Не могу дождаться, ведь я ещё ни разу не была в столице. Будет здорово!» – написала спортсменка в социальных сетях.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Радукану дошла до второго круга, где уступила со счётом 6:3, 1:6, 1:6 белоруске Александре Саснович (47). Победительницей турнира стала лидер сезона полька Ига Свёнтек, в финале обыгравшая в двух сетах американку Кори Гауфф (13). Это вторая победа для Свёнтек на турнирах «Большого шлема».