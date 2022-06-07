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Людмила Самсонова уступила на старте турнира в Хертогенбосхе

Людмила Самсонова уступила на старте турнира в Хертогенбосхе
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Завершился матч первого круга травяного турнира серии WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка Людмила Самсонова (28) встретилась с американкой Энн Ли (68).

Победу со счётом 6:3, 6:4 одержала Ли. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Американка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету россиянки три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований Ли встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Тихоновой (175) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (308). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является американка Элисон Риске (40).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 13:35 МСК
Энн Ли
68
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Людмила Самсонова
28
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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