Людмила Самсонова уступила на старте турнира в Хертогенбосхе

Завершился матч первого круга травяного турнира серии WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка Людмила Самсонова (28) встретилась с американкой Энн Ли (68).

Победу со счётом 6:3, 6:4 одержала Ли. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Американка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету россиянки три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований Ли встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Тихоновой (175) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (308). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является американка Элисон Риске (40).