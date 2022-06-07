Людмила Самсонова уступила на старте турнира в Хертогенбосхе
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Завершился матч первого круга травяного турнира серии WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка Людмила Самсонова (28) встретилась с американкой Энн Ли (68).
Победу со счётом 6:3, 6:4 одержала Ли. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Американка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету россиянки три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде соревнований Ли встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Тихоновой (175) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (308). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является американка Элисон Риске (40).
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