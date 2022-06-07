Рафаэль Надаль намекнул на позицию Даниила Медведева по ситуации на Украине

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о мнении второго номера рейтинга ATP Даниила Медведева в отношении ситуации на Украине.

«У меня в туре есть коллеги, которых я очень хорошо знаю, но они мало что могут сказать откровенно», — приводит слова Надаля Daily Express, ссылаясь на журналистку CNN Кристиан Аманпур.

Надаля спросили, имеет ли он в виду Медведева и других российских игроков.

«Именно так. Но они точно не имеют никакого отношения к спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), они ничего не могут сделать, и они не поддерживают это», — ответил он.

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