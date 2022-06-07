Эмма Радукану снялась на старте турнира в Ноттингеме из-за травмы
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Завершился матч первого круга травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания). 11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану встретилась со швейцаркой Викторией Голубич (55).
Победу со счётом 4:3 Rt одержала Голубич. Радукану снялась из-за травмы. Продолжительность встречи составила 36 минут. Голубич ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Радукану один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований Голубич встретится с ещё одной британкой Хитер Уотсон (102), до этого обыгравшей американку Кэти Волынец (123). Действующей победительницей турнира является бывшая четвёртая ракетка мира британка Йоханна Конта (113).
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