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Эмма Радукану снялась на старте турнира в Ноттингеме из-за травмы

Эмма Радукану снялась на старте турнира в Ноттингеме из-за травмы
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Завершился матч первого круга травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания). 11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану встретилась со швейцаркой Викторией Голубич (55).

Победу со счётом 4:3 Rt одержала Голубич. Радукану снялась из-за травмы. Продолжительность встречи составила 36 минут. Голубич ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Радукану один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Голубич встретится с ещё одной британкой Хитер Уотсон (102), до этого обыгравшей американку Кэти Волынец (123). Действующей победительницей турнира является бывшая четвёртая ракетка мира британка Йоханна Конта (113).

Ноттингем. 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 14:45 МСК
Виктория Голубич
55
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
4 		   
3 		   
         
Эмма Радукану
11
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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