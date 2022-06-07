Рафаэль Надаль рассказал о сообщении от Роджера Федерера после победы на «Ролан Гаррос»
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что получил сообщение от 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера после того, как одержал победу в финальном матче Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
«У нас с Роджером хорошие отношения и особые чувства. После победы он написал мне сообщение, чтобы поздравить меня», — приводит слова Надаля Eurosport, ссылаясь на Sky Italia.
Напомним, Рафаэль Надаль 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции, а Федерер — один раз, а именно в 2009 году.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
Комментарии
- 7 июня 2022
-
17:57
-
17:43
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
15:51
-
15:36
-
15:01
-
14:55
-
14:05
-
13:44
-
13:28
-
13:12
-
13:07
-
11:30
-
09:37
-
09:13
-
09:01
-
08:54
-
08:45
-
08:17
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:12
- 6 июня 2022
-
23:57
-
23:57
-
23:45
-
23:25
-
22:56
-
22:53
-
22:13
-
22:11
-
21:56
Партнерский контент