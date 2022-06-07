Рафаэль Надаль рассказал о сообщении от Роджера Федерера после победы на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что получил сообщение от 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера после того, как одержал победу в финальном матче Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«У нас с Роджером хорошие отношения и особые чувства. После победы он написал мне сообщение, чтобы поздравить меня», — приводит слова Надаля Eurosport, ссылаясь на Sky Italia.

Напомним, Рафаэль Надаль 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции, а Федерер — один раз, а именно в 2009 году.

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