Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира в Хертогенбосхе

23-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче первого круга Хачанов (5) обыграл представителя Чили Алехандро Табило (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 59 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Табило четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Хачанов сразится с поляком Камилем Майхшаком.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.