Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира в Хертогенбосхе

Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

23-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче первого круга Хачанов (5) обыграл представителя Чили Алехандро Табило (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 59 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Табило четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Хачанов сразится с поляком Камилем Майхшаком.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 16:00 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Алехандро Табило
82
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022