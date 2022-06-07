Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира в Хертогенбосхе
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23-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В матче первого круга Хачанов (5) обыграл представителя Чили Алехандро Табило (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 59 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Табило четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде Хачанов сразится с поляком Камилем Майхшаком.
Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.
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