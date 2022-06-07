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Чемпионка US Open Эмма Радукану снялась в рекламе вместе с Дуа Липой

Чемпионка US Open Эмма Радукану снялась в рекламе вместе с Дуа Липой
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Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась в рекламе воды Evian вместе со всемирно известной певицей из Великобритании Дуа Липой.

В ролике Радукану обучает Липу форхенду, а та, в ответ, показывает Эмме несколько танцевальных движений.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Evian.

Радукану стала амбассадором Evian в прошлом декабре. Также в число спонсоров Эммы входят: Dior, Tiffany, British Airlines, Nike, Wilson, Vodafone и Porshe.

Сегодня, 7 июня, 11-я ракетка мира Радукану при счёте 3:4 в первом сете снялась с матча первого круга на травяном турнира в Ноттингеме (Великобритания) из-за травмы. Эмма встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

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