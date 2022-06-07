Брат Александра Зверева подтвердил, что теннисист не успеет восстановиться к Уимблдону

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, подтвердил, что Александр не успеет восстановиться к Уимблдону после травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Ранее французские СМИ сообщали, что Зверев пропустит от шести до восьми недель.

«Об Уимблдоне не идёт и речи, это совершенно очевидно. Если выяснится, что порвана одна или несколько связок, он сможет начать ходить на следующей неделе. Если больше – восстановление займёт несколько месяцев.

Саша сильный, у него сильное тело, воля и семья, которая его поддерживает. Думаю, он вернётся ещё сильнее, ещё более зрелым, ещё более спокойным, ещё более уверенным в себе», — приводит слова Зверева Sport.Sky.Germany.

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.