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Ник Кирьос одержал победу в первом же матче после двухмесячной паузы

Ник Кирьос одержал победу в первом же матче после двухмесячной паузы
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Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в первом же матче ATP-тура после двухмесячной паузы. Кирьос традиционно пропускал европейский грунтовый сезон.

В первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) Кирьос обыграл представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кирьос восемнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Легечки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующим соперником Кирьос станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 5).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил € 692 235. Их действующим чемпионом является хорват Марин Чилич.

Штутгарт. 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 17:05 МСК
Иржи Легечка
79
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Ник Кирьос
78
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Комментарии
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