Ник Кирьос одержал победу в первом же матче после двухмесячной паузы

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в первом же матче ATP-тура после двухмесячной паузы. Кирьос традиционно пропускал европейский грунтовый сезон.

В первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) Кирьос обыграл представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кирьос восемнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Легечки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующим соперником Кирьос станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 5).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил € 692 235. Их действующим чемпионом является хорват Марин Чилич.