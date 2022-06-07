Анастасия Павлюченкова опубликовала снимки у бассейна. Арина Соболенко отреагировала

Олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях впечатляющие фото с отдыха.
«Всё не так просто…», — в шутку подписала снимки Павлюченкова. На фото Анастасия позирует на балконе и возле бассейна.
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
«Ох уж эта тяжёлая жизнь», — отреагировала на публикацию шестая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз» и «лицо с глазами-сердечками».
«Ой, не говори», — ответила Павлюченкова.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 83-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом турнире.
- 7 июня 2022
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