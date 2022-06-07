«Расскажу вам историю». Стефанос Циципас высказался об уколах Надаля на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, что 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», испанцу Рафаэлю Надалю пришлось делать обезволивающие уколы перед каждым матчем на победном для него «Ролан Гаррос» — 2022. Надаля беспокоила хроническая травма стопы.
«Я расскажу вам историю, которую нельзя напрямую сравнивать с Надалем, но они немного похожи. Однажды я оказался в ситуации, когда мне было так больно, что я не мог играть. Это было в 2019 году, когда я выиграл Итоговый чемпионат ATP.
Перед игрой со Зверевым мне пришлось сделать инъекцию, потому что боль была как никогда сильной. Тогда я провёл хороший матч, один из лучших в моей карьере», — приводит слова Циципаса Eurosport.de.
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