«Купил нижнее бельё и огнетушитель». Стефанос Циципас рассказал, чем занимался в Штутгарте

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводил время по приезде в Штутгарт (Германия), где примет участие в первом в сезоне турнире на траве.

Циципас возглавил посев соревнований категории ATP-250. Благодаря высокому номеру посева он пропускает первый круг турнира, а во втором ему предстоит сразиться с представителем Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером (Q). Также Циципас вместе с братом Петросом выступает в парном разряде.

«Я купил нижнее бельё (смеётся). Ходил есть мороженое, потому что просто обожаю мороженое! А ещё купил домой огнетушитель. Я увидел эту штуку в магазине и подумал, что мне очень нужно что-то подобное. Для экстренных ситуаций...», — приводит слова Циципаса Tennis.net.