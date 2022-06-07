«Купил нижнее бельё и огнетушитель». Стефанос Циципас рассказал, чем занимался в Штутгарте
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводил время по приезде в Штутгарт (Германия), где примет участие в первом в сезоне турнире на траве.
Циципас возглавил посев соревнований категории ATP-250. Благодаря высокому номеру посева он пропускает первый круг турнира, а во втором ему предстоит сразиться с представителем Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером (Q). Также Циципас вместе с братом Петросом выступает в парном разряде.
«Я купил нижнее бельё (смеётся). Ходил есть мороженое, потому что просто обожаю мороженое! А ещё купил домой огнетушитель. Я увидел эту штуку в магазине и подумал, что мне очень нужно что-то подобное. Для экстренных ситуаций...», — приводит слова Циципаса Tennis.net.
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