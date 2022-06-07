Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану эмоционально прокомментировала снятие с матча на турнире в Ноттингеме

Эмма Радукану эмоционально прокомментировала снятие с матча на турнире в Ноттингеме
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала снятие с матча на травяном турнире в Ноттингеме (Великобритания) из-за травмы.

Эмма встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич и снялась при счёте 3:4 в первом сете.

«Думаю, я что-то потянула, не совсем уверена, что именно произошло. Я только вышла на корт, абсолютно чудная травма. Я не знаю, что бы я могла с ней сделать на корте. Вот и всё. Сначала мне нужно пройти обследование. Я не собираюсь гуглить травму в интернете. Я всё проверю.

Пока у меня нет идей по поводу Уимблдона. Возможно, у меня свело мышцу и начались спазмы, тогда мне понадобится несколько дней. А так я понятия не имею. Не могу сама себе поставить диагноз», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

Один «Шлем» – случайность или только начало? Теннисисты, не выигравшие 2-й большой трофей Один «Шлем» – случайность или только начало? Теннисисты, не выигравшие 2-й большой трофей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022