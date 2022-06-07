Эмма Радукану эмоционально прокомментировала снятие с матча на турнире в Ноттингеме

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала снятие с матча на травяном турнире в Ноттингеме (Великобритания) из-за травмы.
Эмма встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич и снялась при счёте 3:4 в первом сете.
«Думаю, я что-то потянула, не совсем уверена, что именно произошло. Я только вышла на корт, абсолютно чудная травма. Я не знаю, что бы я могла с ней сделать на корте. Вот и всё. Сначала мне нужно пройти обследование. Я не собираюсь гуглить травму в интернете. Я всё проверю.
Пока у меня нет идей по поводу Уимблдона. Возможно, у меня свело мышцу и начались спазмы, тогда мне понадобится несколько дней. А так я понятия не имею. Не могу сама себе поставить диагноз», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.
- 7 июня 2022
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