Рафаэль Надаль: все элитные спортсмены принимают обезболивающие. Это естественно

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль ответил, помнит ли он матч, перед которым ему не приходилось вводить противовоспалительные вещества. Надаля на протяжении большей части карьеры беспокоит хроническая травма стопы.

«Я не знаю и не хочу в это вдаваться. Все элитные спортсмены принимают обезболивающие, чтобы иметь возможность соревноваться. Понятно, что большинство спортсменов принимают противовоспалительные. Это естественно», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Некоторые французские спортсмены: биатлонист Эмильен Жаклен, велогонщики Гийом Мартен и Тибо Пино — после победы Рафаэля на «Ролан Гаррос» — 2022 остались недовольны тем, что Надалю разрешают играть на уколах.