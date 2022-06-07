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Александр Зверев перенёс операцию. Выяснилось, что у него разорваны все три боковые связки

Александр Зверев перенёс операцию. Выяснилось, что у него разорваны все три боковые связки
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира, немец Александр Зверев сообщил, что ему пришлось перенести операцию.

«У каждого из нас свой жизненный путь. Это часть моего. На следующей неделе я впервые стану второй ракеткой мира, но сегодня утром мне пришлось сделать операцию. После дополнительного обследования в Германии мы получили подтверждение, что все три боковые связки на правой лодыжке разорваны. Чтобы правильно и быстро восстановиться, чтобы все связки зажили правильно, чтобы восстановить полную стабильность лодыжки, было принято решение об операции. Моя реабилитация начинается сейчас, и я сделаю всё, чтобы стать сильнее, чем когда-либо! Я продолжаю получать столько сообщений, хочу ещё раз поблагодарить всех за поддержку в такой трудный период», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

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