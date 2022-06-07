Александр Зверев перенёс операцию. Выяснилось, что у него разорваны все три боковые связки

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира, немец Александр Зверев сообщил, что ему пришлось перенести операцию.
«У каждого из нас свой жизненный путь. Это часть моего. На следующей неделе я впервые стану второй ракеткой мира, но сегодня утром мне пришлось сделать операцию. После дополнительного обследования в Германии мы получили подтверждение, что все три боковые связки на правой лодыжке разорваны. Чтобы правильно и быстро восстановиться, чтобы все связки зажили правильно, чтобы восстановить полную стабильность лодыжки, было принято решение об операции. Моя реабилитация начинается сейчас, и я сделаю всё, чтобы стать сильнее, чем когда-либо! Я продолжаю получать столько сообщений, хочу ещё раз поблагодарить всех за поддержку в такой трудный период», — написал Зверев в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
- 7 июня 2022
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