Кирьос — о возвращении в тур: в теннисе ничего не меняется. Я знаю, как выигрывать матчи

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, с каким настроем возвращается в тур. Ник традиционно полностью пропускал европейский грунтовый сезон.

Ранее Кирьос успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), обыграв представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Честно говоря, в этом виде спорта ничего не меняется. Я всё ещё знаю, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Необходима хорошая подача и резвый ритм. Я немного подготовился, но всё-таки матч – совсем другое. Но мне никогда не нужны были матчи, чтобы выходит на корт готовым.

Штутгарт – одно из моих любимых соревнований на траве, зрители здесь замечательные. У меня остались хорошие воспоминания. Каждый раз, когда я проигрывал здесь, победитель моего матча выигрывал турнир.

Я не ставлю больших целей на травяной сезон. Для меня важно подходить к каждому дню позитивно и получать от него удовольствие. Хочу выходить на корт с хорошим настроем: будь то предстоящая неделя или Уимблдон, у меня нет никаких целей», — приводит слова Кирьоса Eurosport.de.