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Видео: Рафаэль Надаль ходит на костылях через два дня после победы на «Ролан Гаррос»

Видео: Рафаэль Надаль ходит на костылях через два дня после победы на «Ролан Гаррос»
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В социальных сетях появилось видео, в котором показано, как 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль передвигается на костылях. Видео снято вчера, 7 июня, всего через два дня после победы Надаля над норвежцем Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции. Испанец победил Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

Напомним, 36-летний Надаль выступал на «Ролан Гаррос» с травмой стопы. Чтобы теннисист не чувствовал боли, ему делали уколы. Рафаэль в 14-й раз победил на Открытом чемпионате Франции. Это рекордный показатель.

Ранее Рафаэль Надаль намекнул на позицию второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева по ситуации на Украине.

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