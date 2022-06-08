Алькарас: в моём возрасте Надаль уже победил на «Ролан Гаррос», так что я опоздал

Седьмая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о карьерных перспективах 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» и соотечественника Рафаэля Надаля после победы на Открытом чемпионате Франции 2022 года, а также сравнил себя с ним.
«У Рафы тысяча жизней, так что он ещё какое-то время поиграет. В 19 лет он уже победил на «Ролан Гаррос», и сейчас у него 14 титулов. В моём возрасте он уже завоевал первый, так что я немного опоздал», – приводит слова спортсмена издание Marca.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).
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