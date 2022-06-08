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Брат Александра Зверева поддержал его после новости о разрыве трёх связок

Брат Александра Зверева поддержал его после новости о разрыве трёх связок
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Бывший теннисист Миша Зверев, брат Александра Зверева, высказал слова поддержки после новости о том, что у третьей ракетки мира разорваны все три боковые связки на правой лодыжке.

Напомним, Александр получил травму в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2022 года с триумфатором соревнований, легендарным испанцем Рафаэлем Надалем (4).

«Корт уже соскучился по тебе, как и мы. Акцент делается на реабилитацию и восстановление. Давай, Саша!» – написал Миша в социальных сетях.

Ранее стало известно, что из-за травмы Зверев не выступит на Уимблдонском турнире, который пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Как сообщает французское издание L'Equipe, спортсмен пропустит от шести до восьми недель.

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