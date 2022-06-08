«Он нужен теннису». Алькарас прокомментировал тяжёлую травму Зверева в полуфинале «РГ»

Седьмая ракетка мира и победитель двух турниров серии «Мастерс», испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о тяжелейшей травме Александра Зверева (3), полученной в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2022 года с Рафаэлем Надалем.

Напомним, во втором сете Зверев с криками упал на корт, прервав встречу. Спортсмену пришлось оказывать медицинскую помощь. Чуть позже Александр смог вернуться на площадку, опираясь на костыли, и объявить о досрочном окончании матча.

«Это был по-настоящему великолепный матч, и я был шокирован, когда увидел по телевизору, как Зверев подвернул лодыжку. Надеюсь, что он скоро вернётся, потому что теннис нуждается в нём», – приводит слова спортсмена издание Marca.