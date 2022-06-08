Фото: Ига Свёнтек получила торт в виде кроссовка на день рождения

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала фотокарточки своего пребывания в Париже, где она выступила на Открытом чемпионате Франции 2022 года.
«Спасибо, Париж», – написала спортсменка в социальных сетях.
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Напомним, Ига, 31 мая отметившая 21-летие, стала победительницей турнира, в финальном матче обыграв со счётом 6:1, 6:3 американку Кори Гауфф (13). Победа стала для неё второй на турнирах «Большого шлема» в карьере. Также полька довела свою беспроигрышную серию матчей до 35, повторив рекорд XXI века, до этого принадлежавший американке Винус Уильямс.
Ранее в интервью Свёнтек объяснила, почему у неё было мало шансов стать звездой тенниса, а также рассказала о роли отца в своём становлении.
- 8 июня 2022
-
10:35
-
10:22
-
10:04
-
09:52
-
09:35
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:04
-
07:56
-
07:34
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:34
-
22:30
-
21:50
-
21:35
-
21:08
-
20:46
-
20:39
-
20:06
-
20:02
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:43
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
15:51
-
15:36
-
15:01