Фото: Ига Свёнтек получила торт в виде кроссовка на день рождения

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала фотокарточки своего пребывания в Париже, где она выступила на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

«Спасибо, Париж», – написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, Ига, 31 мая отметившая 21-летие, стала победительницей турнира, в финальном матче обыграв со счётом 6:1, 6:3 американку Кори Гауфф (13). Победа стала для неё второй на турнирах «Большого шлема» в карьере. Также полька довела свою беспроигрышную серию матчей до 35, повторив рекорд XXI века, до этого принадлежавший американке Винус Уильямс.

Ранее в интервью Свёнтек объяснила, почему у неё было мало шансов стать звездой тенниса, а также рассказала о роли отца в своём становлении.