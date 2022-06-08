Энди Маррей: моя ситуация и операция отличаются от тех, что у Надаля

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей сравнил свои проблемы со здоровьем с неприятностями 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля. Напомним, Маррей выступает с металлической пластиной в бедре, а Надаль с травмированной стопой выиграл «Ролан Гаррос».

«Моя мотивация исходит из того, что я наслаждаюсь спортом, люблю спорт. Моя ситуация немного отличается от его (Надаля. — Прим. «Чемпионата»), учитывая операцию, которую я перенёс.

Уверен, он играет ради того, чтобы бить рекорды и выигрывать крупные турниры. Надо любить это и быть готовым играть на фоне боли, по мере того как стареешь. Но, думаю, легче играть с болью, когда сражаешься на крупных турнирах», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: