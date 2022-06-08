Энди Маррей: моя ситуация и операция отличаются от тех, что у Надаля

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей сравнил свои проблемы со здоровьем с неприятностями 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля. Напомним, Маррей выступает с металлической пластиной в бедре, а Надаль с травмированной стопой выиграл «Ролан Гаррос».
«Моя мотивация исходит из того, что я наслаждаюсь спортом, люблю спорт. Моя ситуация немного отличается от его (Надаля. — Прим. «Чемпионата»), учитывая операцию, которую я перенёс.
Уверен, он играет ради того, чтобы бить рекорды и выигрывать крупные турниры. Надо любить это и быть готовым играть на фоне боли, по мере того как стареешь. Но, думаю, легче играть с болью, когда сражаешься на крупных турнирах», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
- 8 июня 2022
-
10:35
-
10:22
-
10:04
-
09:52
-
09:35
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:04
-
07:56
-
07:34
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:34
-
22:30
-
21:50
-
21:35
-
21:08
-
20:46
-
20:39
-
20:06
-
20:02
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:43
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
15:51
-
15:36
-
15:01