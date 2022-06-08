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Энди Маррей высказался о предстоящем возвращении Роджера Федерера в тур

Энди Маррей высказался о предстоящем возвращении Роджера Федерера в тур
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей рассказал, что думает о возвращении в тур 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, не выступавший с Уимблдона 2021 года, объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.

«Мне хотелось бы увидеть возвращение Роджера. Всегда непросто знать, когда будет конец [карьеры].
Конечно, об этом говорят уже много лет. Пришло новое поколение, но ТБШ выигрывают всё те же парни. Не знаю, как у него дела, но верю, что он вернётся. Не знаю, надолго ли, но я действительно надеюсь, что мы вместе сыграем ещё на одном турнире. Давно такого не было», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

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