Чемпион «Ролан Гаррос» рассказал, в чём Рафаэль Надаль лучше Новака Джоковича

Победитель Открытого чемпионата Франции 1981 года в миксте, бывший американский теннисист Джимми Ариас высказал мнение, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль лучше справляется с давлением, чем 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.
«Его (Надаля. — Прим. «Чемпионата») нога снова стала беспокоить, но парижский воздух подействовал на него очень хорошо. Новак чувствует давление из-за того, что ему нужно догонять Рафу по количеству титулов на ТБШ.
У него был отличный шанс в прошлом году на Открытом чемпионате США. Если он одержит победу в Нью-Йорке, то положит конец любым спорам о величайшем. Но Надаль справляется с давлением лучше, чем Джокович, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Ариаса Tennis World USA, ссылаясь на Tennis Channel.
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