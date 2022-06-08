18-летняя Кори Гауфф рассказала, как ей удалось дойти до финала «Ролан Гаррос»

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, которая в минувшие выходные дошла до финала Открытого чемпионата Франции, рассказала, за счёт чего ей удалось добиться такого достижения. В финальном матче «Ролан Гаррос» Гауфф проиграла первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Свёнтек.

«Я поняла, что ключом к выходу в финал было не что-то связанное с моей игрой или что-то, что мне нужно было исправить. Это было больше связано с моей ментальностью и тем, как я выходила на матчи.

Да, выйти в финал сложно, но это не было похоже на какую-то главную головоломку, которую нужно решить. Просто необходимо направить свой разум в нужное русло», — приводит слова Кори Tennis Head.

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