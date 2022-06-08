18-летняя Кори Гауфф рассказала, как ей удалось дойти до финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, которая в минувшие выходные дошла до финала Открытого чемпионата Франции, рассказала, за счёт чего ей удалось добиться такого достижения. В финальном матче «Ролан Гаррос» Гауфф проиграла первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Свёнтек.
«Я поняла, что ключом к выходу в финал было не что-то связанное с моей игрой или что-то, что мне нужно было исправить. Это было больше связано с моей ментальностью и тем, как я выходила на матчи.
Да, выйти в финал сложно, но это не было похоже на какую-то главную головоломку, которую нужно решить. Просто необходимо направить свой разум в нужное русло», — приводит слова Кори Tennis Head.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
Комментарии
- 8 июня 2022
-
12:06
-
12:00
-
11:20
-
11:15
-
11:01
-
10:35
-
10:22
-
10:04
-
09:52
-
09:35
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:04
-
07:56
-
07:34
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:34
-
22:30
-
21:50
-
21:35
-
21:08
-
20:46
-
20:39
-
20:06
-
20:02
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:43
-
17:09
Партнерский контент