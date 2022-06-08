Мария Саккари заступилась за Эмму Радукану

Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари встала на защиту 11-го номера рейтинга WTA, 19-летней британки Эммы Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США. В сезоне-2022 Радукану, сменившая несколько тренеров, не демонстрирует высоких результатов.

«Я не очень хорошо её знаю, но люди не отдают ей должное. Она хорошо играет. Это непросто, если вынести за скобки US Open, ей 19 лет. Это требует времени. Уровень в WTA очень, очень высок, поэтому ей и каждому молодому игроку требуется время, чтобы просто привыкнуть к этому уровню.

Мне потребовалось много времени, потому что мой прорыв случился позже, чем у других игроков. У всех разное время для прорыва. Мне потребовалось два или три года, чтобы привыкнуть к туру. На это всегда нужно время», — приводит слова Саккари Tennis Head.

Новость по теме Эмма Радукану снялась на старте турнира в Ноттингеме из-за травмы

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: