Алькарас: не хочу допускать на Уимблдоне те же ошибки, что и на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира и победитель двух турниров серии «Мастерс», испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем выступлении на Уимблдонском турнире, который пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне.
«Я сосредоточен на Уимблдоне, но пока я все ещё сомневаюсь, буду ли готовиться к нему на турнире в Квинсе или же сразу отправлюсь на «Большой шлем».
Во второй раз я дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Открытом чемпионате Франции 2022 года. – Прим. «Чемпионата») и впервые смог показать хорошую игру на этой стадии. Сейчас у меня больше опыта, и я надеюсь, что он поможет мне не допускать ошибки, которые я совершил на «Ролан Гаррос», – приводит слова спортсмена издание Marca.
Ранее в интервью Алькарас прокомментировал тяжелейшую травму Александра Зверева.
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