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Фото: Карлос Алькарас посетил родную школу

Фото: Карлос Алькарас посетил родную школу
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Седьмая ракетка мира и победитель двух турниров серии «Мастерс», испанский теннисист Карлос Алькарас посетил родную школу в селении Эль-Пальмар района Мурсия (Испания). Об этом спортсмен рассказал в социальных сетях.

«Как же здорово было вернуться этим утром в школу моей жизни. Было приятно провести время в Эль-Пальмаре», – написал теннисист.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Ранее в интервью Алькарас высказался о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» и 14-кратном триумфаторе Открытого чемпионата Франции, соотечественнике Рафаэле Надале, отметив, что не сумел повторить его достижение и завоевать кубок «Ролан Гаррос» в возрасте 19 лет. Надаль сделал это в 2005 году, обыграв в финале по итогам четырёх сетов аргентинца Мариано Пуэрту.

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