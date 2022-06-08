В окружении Надаля рассказали о состоянии здоровья Рафаэля, выигравшего «РГ» с травмой

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль восстанавливается дома, после того как вчера, 7 июня, ему провели сеанс лечения травмированной левой ноги. Об этом сообщили в окружении спортсмена. В минувшие выходные 36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
Сообщается, что Надаль отправился в Барселону, чтобы начать лечение «импульсной радиочастотной стимуляцией», которая направлена на уменьшение боли в нервах. Лечение означает, что нервы вокруг области травмы Надаля будут «временно онемевшими».
«Рафа уже дома и проведёт три или четыре дня, занимаясь обычной, поддерживающей физической активностью. В зависимости от эффекта лечения и до тех пор, пока он положительный, он позже вернётся к тренировкам на корте. Мы не исключаем, что вторая обработка будет проведена на следующей неделе», — приводит слова представителя Надаля France 24.
Надаль в течение многих лет страдает от проблемы со стопой, называемой синдромом Мюллера-Вейсса, редкого дегенеративного заболевания, поражающего кости стопы.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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