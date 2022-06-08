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Марин Чилич стал 10-м теннисистом в истории, заработавшим более $ 30 млн призовыми

Марин Чилич стал 10-м теннисистом в истории, заработавшим более $ 30 млн призовыми
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Чемпион US Open – 2014, хорватский теннисист Марин Чилич преодолел отметку в $ 30 млн призовых за карьеру.

Ранее 33-летний Чилич дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022 (где проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:3, 4:6, 2:6, 2:6), тем самым заработав € 600 тыс. (около $ 644 тыс.).

Чилич стал 10-м игроком в истории, кому удалось преодолеть столь солидную планку. Ранее это сделали:

Новак Джокович (Сербия) – $ 156,1 млн
Рафаэль Надаль (Испания) – $ 130,6 млн
Роджер Федерер (Швейцария) – $ 130,7 млн
Энди Маррей (Великобритания) – $ 62,7 млн
Пит Сампрас (США) – $ 43,3 млн
Стэн Вавринка (Швейцария) – $ 34,9 млн
Александр Зверев (Германия) – $ 32,4 млн
Давид Феррер (Испания) – $ 31,4 млн
Андре Агасси (США) – $ 31,1 млн.

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