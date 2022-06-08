Роджер Федерер признался, что воспитывать сыновей ему спокойнее, чем дочерей

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, каково это быть отцом 12-летних девочек.

Напомним, у Федерера и его жены Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

«Грядёт интересное время. В таком возрасте у тебя так много на уме. Это непросто.

Девочек приходилось предупреждать, чтобы они не совали пальцы в огонь! С мальчиками я гораздо более расслаблен: я предполагаю, что они сами не пойдут на такое», — приводит слова Федерера Blick.

Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года. Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.