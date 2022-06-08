Наоми Осака: чувствую, что уникальность действительно является моей силой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, как происхождение отразилось на её человеческих качествах.
Осака из интернациональной семьи: её мама японка, а отец родом из Гаити.
«Чувствую, что это действительно является моей силой: то, что я уникальна, а также имею разнообразный жизненный опыт, который сделал меня более терпимой, понимающей и особенной. Я чувствую, что во мне есть что-то от каждого родителя, и это напрямую отражает их национальности. Я довольно мягкий человек, что определённо присуще японцам, но при этом мне не чужда жёсткая конкурентоспособность, это исходит от моей гаитянской стороны», — приводит слова Осаки Dazed.
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