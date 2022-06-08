«Счастлива, что она нашла своего принца». Ким Кардашьян — о семейном счастье С. Уильямс

Американская звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян высказалась о личном счастье своей подруги, 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс.

Напомним, Серена замужем за сооснователем Reddit Алексисом Оганяном. У них растёт дочь Олимпия.

«Я знаю Серену очень с давних времён и так счастлива, что она нашла своего принца. С того момента, как она рассказала мне, что встретила Алексиса в Риме, она стала такой счастливой, в ней появилось что-то особенное. Он делает её такой счастливой, а это делает счастливыми её друзей», — приводит слова Кардашьян Essentially Sports.

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года.