Британка, критиковавшая WTA за лишение Уимблдон очков, сдала положительную допинг-пробу

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало решение, согласно которому 83-я ракетка мира в парном разряде, 20-летняя британская теннисистка Тара Мур будет временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Сообщается, что в апреле 2022 года, на турнире в Боготе (Колумбия) он сдала допинг-пробу, в которой содержались следы метаболитов Нандролона и Болденона. Данные вещества включены в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

ITIA уведомило спортсменку о том, что она может запросить пробу B, но пока не имеет права принимать участие в соревнованиях.

Отметим, что ранее Мур раскритиковала WTA за решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиянок и белорусок.