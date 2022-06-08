Британка, критиковавшая WTA за лишение Уимблдон очков, сдала положительную допинг-пробу

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало решение, согласно которому 83-я ракетка мира в парном разряде, 20-летняя британская теннисистка Тара Мур будет временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
Сообщается, что в апреле 2022 года, на турнире в Боготе (Колумбия) он сдала допинг-пробу, в которой содержались следы метаболитов Нандролона и Болденона. Данные вещества включены в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
ITIA уведомило спортсменку о том, что она может запросить пробу B, но пока не имеет права принимать участие в соревнованиях.
Отметим, что ранее Мур раскритиковала WTA за решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиянок и белорусок.
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